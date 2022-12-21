Школи та дитсадки в одній з областей Заходу України переводять на онлайн-навчання

На Івано-Франківщині частину шкіл та садків перевели на дистанційне навчання. Усе через відключення світла.

Так, учні 10 шкіл та вихованці 15 дитсадків Івано-Франківської області вчитимуться онлайн. Причина у тому, що приміщення не встигають прогріти.

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Як вчитимуться діти на Івано-Франківщині

В освітньому департаменті області кажуть: намагаються забезпечити школи та садки генераторами. Станом на 16 грудня вони є у майже половині шкіл та лише майже 15% садків.

На дистанційну форму навчання рекомендували перевести й профтехучилища, бо в гуртожитках холодно.

Якщо температура в навчальних закладах 16°C і нижча, керівники громад мають перевести навчання на онлайн-навчання або забезпечити заклади генераторами, уточнили у профільному департаменті ОВА.

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