Одеські школи переходять на змішаний формат роботи: у міськраді назвали причину
19 грудня, 10:23
2

Одеські школи переходять на змішаний формат роботи: у міськраді назвали причину

Поліна Буянова
Основні тези
  • Всім закладам освіти в Одесі рекомендували перейти на змішаний формат навчання через тривалі повітряні тривоги.
  • В закладах дошкільної освіти будуть працювати чергові групи, у школах чергові класи, батьків та педагогів інформуватимуть про подальші зміни.

В Одесі всім закладам освіти рекомендували перейти на змішаний формат навчання. Причиною стали тривалі повітряні тривоги в місті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську міськраду.

Як навчатимуться школярі в Одесі?

За рекомендацією МВА у зв'язку з довготривалими повітряними тривогами Департамент освіти та науки Одеської міськради ухвалив рішення щодо змін в освітньому процесі.

Усім закладам освіти рекомендували перейти на навчання у змішаному форматі – із проведенням занять у синхронному або асинхронному режимі.

Зазначається також, що в закладах дошкільної освіти будуть працювати чергові групи, у школах чергові класи. Про подальші зміни в організації навчання батьків та педагогів інформуватимуть додатково.

Важливо! Російська армія 13 грудня масовано ударила по енергетичній інфраструктурі в Одеській області. За декілька днів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в області через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру виникла надзвичайна ситуація державного рівня з масштабними перебоями електропостачання.

Вночі російські окупанти вкотре атакували Одещину

  • В ніч на 19 грудня російські загарбники знову тероризували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, від ударної хвилі також постраждало житло одеситів.
     

  • Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання. Фахівці вже працюють над відновленням.
     

  • Наразі є інформація про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Її вже доставили до медичного закладу, де їй надають усю необхідну допомогу.