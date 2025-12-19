Одеські школи переходять на змішаний формат роботи: у міськраді назвали причину
- Всім закладам освіти в Одесі рекомендували перейти на змішаний формат навчання через тривалі повітряні тривоги.
- В закладах дошкільної освіти будуть працювати чергові групи, у школах чергові класи, батьків та педагогів інформуватимуть про подальші зміни.
В Одесі всім закладам освіти рекомендували перейти на змішаний формат навчання. Причиною стали тривалі повітряні тривоги в місті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську міськраду.
Як навчатимуться школярі в Одесі?
За рекомендацією МВА у зв'язку з довготривалими повітряними тривогами Департамент освіти та науки Одеської міськради ухвалив рішення щодо змін в освітньому процесі.
Усім закладам освіти рекомендували перейти на навчання у змішаному форматі – із проведенням занять у синхронному або асинхронному режимі.
Зазначається також, що в закладах дошкільної освіти будуть працювати чергові групи, у школах чергові класи. Про подальші зміни в організації навчання батьків та педагогів інформуватимуть додатково.
Важливо! Російська армія 13 грудня масовано ударила по енергетичній інфраструктурі в Одеській області. За декілька днів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в області через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру виникла надзвичайна ситуація державного рівня з масштабними перебоями електропостачання.
Вночі російські окупанти вкотре атакували Одещину
В ніч на 19 грудня російські загарбники знову тероризували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, від ударної хвилі також постраждало житло одеситів.
Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання. Фахівці вже працюють над відновленням.
Наразі є інформація про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Її вже доставили до медичного закладу, де їй надають усю необхідну допомогу.