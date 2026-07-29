В Україні діятимуть "Лісові школи"
На Івано-Франківщині стартує реалізація транскордонного проєкту "Карпатські лісові школи 2". Він відкриє нові можливості для екологічної освіти дітей та молоді.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Партнерами проєкту будуть Галицький національний природний парк та Марамуреський гірський природний парк.
Що передбачає проєкт
У межах проєкту планують:
створити та модернізувати навчальні простори (класи) "Лісової школи" просто неба у Галицькому, Карпатському, Верховинському національних природних парках, НПП "Гуцульщина", а також облаштувати біолабораторії в Марамуреському гірському природному парку;
розробити та впровадити інтерактивну транскордонну двомовну цифрову освітню платформу;
підготувати амбасадорів "Лісових шкіл" у транскордонному таборі в Румунії;
запустити пілотні "Лісові школи" на базі закладів освіти, які пройдуть конкурсний відбір;
провести підсумкову транскордонну конференцію спільнот "Лісових шкіл" тощо.
Онищук вважає, що такі ініціативи формують покоління, яке не лише любить природу, а й дбає про її збереження.
Україна отримає 500 тисяч доларів на освіту
- Міжнародні партнери нададуть нашій державі на освіту пів мільйона доларів США. Вони призначені на розвиток проєкту "Безпечна школа".
- Minderoo Foundation надасть кошти, окрема, на модернізацію шкільних укриттів та посилення енергонезалежності закладів освіти у Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській та Полтавській областях. Завдяки цьому понад 4 тисячі дітей у прифронтових громадах зможуть продовжувати навчання у безпечніших умовах.
- Це продовження партнерства, яке вже має вагомі результати. У 2023 році за підтримки Minderoo Foundation у межах проєкту "Адреса дитинства" побудували три будинки для великих прийомних родин, які втратили свої домівки через війну.