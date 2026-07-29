В Україні діятимуть "Лісові школи"

На Івано-Франківщині стартує реалізація транскордонного проєкту "Карпатські лісові школи 2". Він відкриє нові можливості для екологічної освіти дітей та молоді.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Партнерами проєкту будуть Галицький національний природний парк та Марамуреський гірський природний парк.

Що передбачає проєкт

У межах проєкту планують:

створити та модернізувати навчальні простори (класи) "Лісової школи" просто неба у Галицькому, Карпатському, Верховинському національних природних парках, НПП "Гуцульщина", а також облаштувати біолабораторії в Марамуреському гірському природному парку;

розробити та впровадити інтерактивну транскордонну двомовну цифрову освітню платформу;

підготувати амбасадорів "Лісових шкіл" у транскордонному таборі в Румунії;

запустити пілотні "Лісові школи" на базі закладів освіти, які пройдуть конкурсний відбір;

провести підсумкову транскордонну конференцію спільнот "Лісових шкіл" тощо.

Онищук вважає, що такі ініціативи формують покоління, яке не лише любить природу, а й дбає про її збереження.

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