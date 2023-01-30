Школярі у Києві повернулися до навчання: як вчитимуться після канікул

30 січня у Києві відновили навчання у школах після зимових канікул. На навчання повернулося близько 117 тисяч учнів.

Про це повідомив заступник очільника КМДА Валентин Мондриївський. Він уточнив, що під час зимових канікул у школах продовжили впорядкування укриттів.

Читайте Коли закінчаться зимові канікули у школах Києва та області

Як вчитимуться школярі у Києві після канікул

Так, за словами чиновника, 97 відсотків столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі. Діти вчитимуться як онлайн, так і офлайн.

Там можуть отримати прихисток понад 189 тисяч людей – на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року,

– уточнив Мондриївський.

Також він розповів, що під час перевірки закладів освіти до другого семестру особливу увагу звертали на пошкоджені під час повітряних атак школи. При цьому чиновник уточнив, що опалення підключили, а працівників проінструктували на випадок нових небезпек. Також організували безперебійне підключення до інтернету.

За його словами, завдяки зимовим канікулам київським школам вдалося суттєво зекономити на опаленні та витратах на електроенергію.

До слова, школи у Києві під час зимових канікул опалювали в мінімальному режимі. Вчителі, за бажанням, могли взяти оплачувану відпустку.

До теми Освітній омбудсмен зробив важливу заяву про воєнні втрати у навчанні школярів

Скільки тривали зимові канікули у школах Київщини

Зимові канікули у школах Київщини тривали від трьох до чотирьох тижнів. У 99% навчальних закладах перенесли осінні канікули на зиму.

Розпочалися зимові канікули у школах Київщини у різних закладах освіти у різні дні:

з 19 грудня – канікули в 77 закладах;

з 26 грудня – канікули в 368 закладах,

з 31 грудня – канікули в 191 закладі освіти.

Цей навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня.