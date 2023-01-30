Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский. Он уточнил, что во время зимних каникул в школах продолжили упорядочение укрытий.

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Как будут учиться школьники в Киеве после каникул

Так, по словам чиновника, 97 процентов столичных школ, имеющих укрытие, возобновят обучение в смешанном формате. Дети будут учиться как онлайн, так и офлайн.

Там могут получить приют более 189 тысяч человек – на 42 тысячи больше, чем в начале учебного года,

– уточнил Мондриевский.

Также он рассказал, что во время проверки учебных заведений во второй семестр особое внимание обращали на поврежденные во время воздушных атак школы. При этом чиновник уточнил, что отопление подключили, а работники проинструктированы на случай новых опасностей. Также было организовано бесперебойное подключение к интернету.

По его словам, благодаря зимним каникулам киевским школам удалось существенно сэкономить на отоплении и расходах на электроэнергию.

К слову, школы в Киеве во время зимних каникул отапливали в минимальном режиме. Учителя, по желанию, могли взять оплачиваемый отпуск.

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Сколько длились зимние каникулы в школах Киевской области

Зимние каникулы в школах Киевщины продолжались от трех до четырех недель. В 99% учебных заведений перенесли осенние каникулы на зиму.

Начались зимние каникулы в школах Киевщины в разных учебных заведениях в разные дни:

с 19 декабря – каникулы в 77 заведениях;

с 26 декабря – каникулы в 368 заведениях,

с 31 декабря – каникулы в 191 учебном заведении.

Этот учебный год продлится в столичных школах до 1 июля.