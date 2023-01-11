Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны были начаться 26 декабря 2022 года и завершиться 8 января 2023 года.

Важно Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины

Когда закончатся зимние каникулы в школах Киева

Так, в Киеве зимние каникулы в школах стартовали 26 декабря 2022 года. Продолжится месяц – ученики вернутся на обучение 27 января 2023 года.

По словам главы столицы Виталия Кличко, учебные заведения в течение этого времени будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления.

Учителя, по желанию, могут взять на время каникул оплачиваемый отпуск.

В случае чрезвычайной ситуации в Киеве часть школ планировалось использовать для работы пунктов обогрева.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Киевщины

В этом учебном году ученики Киевщины будут отдыхать от обучения дольше обычного.

Зимние каникулы в школах области длятся от трех до четырех недель. В 99% учебных заведений перенесли осенние каникулы на зиму.

К слову, начались зимние каникулы в школах Киевщины в разных учебных заведениях в разные дни:

с 19 декабря – каникулы в 77 заведениях;

с 26 декабря – каникулы в 368 заведениях,

с 31 декабря – каникулы в 191 учебном заведении.

Этот учебный год продлится в столичных школах до 1 июля.