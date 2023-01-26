Об этом заявил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. При этом добавил, что эти пробелы в знаниях имеют практически все украинские школьники.

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Как компенсировать образовательные потери

Так, пробелы в учебе имеют все украинские школьники: те, что за границей, те, что в оккупации, и даже те, что на подконтрольной территории страны. На государственном же уровне нет механизмов решения проблемы.

Сергей Горбачев назвал пути решения проблемы. В частности, предлагает скорректировать продолжительность учебного года. Последний должен длиться 175 дней, то есть до 1 июля 2023 года.

Детей во время обучения можно разделить на группы – в зависимости от уровня знаний и потерь образования. Последние при этом еще предстоит измерить. Следовательно, обучение можно организовать в форме пришкольного лагеря или по отдельным предметам.

Также школы могут использовать программы по привлечению образовательных потерь и коррекционные программы. Первые позволят учащимся наверстать материал благодаря повторному доступу к нему. А коррекционные программы ориентированы на учеников, которые испытывают трудности в обучении. Их можно реализовывать в виде индивидуальных дополнительных занятий с учителем и группами школьников, нуждающихся в помощи.

В школе такие занятия можно проводить как:

факультатив;

курс по выбору;

индивидуальные занятия.

Однако для оплаты таких занятий придется искать дополнительные денежные средства.

Также помочь компенсировать образовательные потери могут программы, реализуемые общественными организациями. К примеру, проект "Образовательный суп".

Чем полезен школьникам проект "Образовательный суп"

Проект "Образовательный суп" – это бесплатные онлайн-занятия с учетом школьной программы для учеников 5 – 10 классов. В этом году проект фокусируется на двух предметах: математике и украинском языке.

В 2023 году будет проходить три волны набора:

1 волна – февраль – март;

2 волна – март – апрель;

3 волна – май – июнь.

Информацию о наборе можно найти в соцсетях ОО "Научай для Украины".