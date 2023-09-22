НАЗК планує вчити дітей доброчесності: який проєкт вже запускають у кількох школах

Національне агентство з питань запобігання корупції хоче навчити дітей бути чесними, не давати хабарів, не отримувати іншої неправомірної вигоди тощо. Пілотний проєкт запустять у 5 українських школах.

Учнів навчатимуть бути доброчесними

НАЗК планує виховати нетерпимість українців до корупції ще на рівні школи. Для цього агенство запровадить проєкт "Освітній навігатор".

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Проєкт вже незабаром запрацює у 5 школах, але згодом повинен поширитися на всі навчальні заклади України. Як розповіла керівниця Офісу доброчесності НАЗК Ірина Чаговець, проєкт "Освітній навігатор" буде втілюватися за сприяння Державної служби якості освіти.

Ми сподіваємося, що цей продукт дійсно допоможе нашим дітям не тільки чути слово "доброчесність", а взагалі вибудувати цей ціннісний каркас і стати нашим новим майбутнім,

– сказала вона.

Нагадаємо, раніше МОН також анонсувало зміни у викладанні історії України в українських школах. Вже найближчим часом до шкіл мають надійти методичні рекомендації щодо того, як розповідати дітям про історичні події. Зокрема, в міністерстві сподіваються зробити акцент на наративному, осмисленому викладанні.