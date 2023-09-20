Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий в ефірі національного телемарафону розповів, що МОН також готує пакет методичних рекомендацій для вчителів щодо того, як викладати новітню історію у школі та що розповідати учням про війну у різних класах.

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Лісовий анонсував зміни у викладанні історії України у школах

Очільник МОН наголосив: питання вивчення новітньої історії в школах є дуже гострим. Також розповів про зміни у процесі викладання цього предмета.

Уже за два тижні ми будемо мати пакет методичних матеріалів для вчителів, як говорити про війну для різних класів, як пояснювати події, які історичні події треба висвітлювати,

– уточнив Лісовий.

І додав, що потрібно вносити зміни також до підручника з "Історії України" та переглядати підходи до викладання цього предмета у школі. Однак реалізація цих задумів потребує часу.

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Викладання в школі повинно відбуватись за іншими принципами. Це повинно бути наративне, осмислене викладання. Воно повинно спонукати до осмислення історичних подій та вчинків історичних особистостей,

– вважає посадовець.

Він при цьому уточнив, що максимум до 1 вересня 2024 року мають внести зміни у підручники з історії України. Старий підручник доповнять розділом, зокрема, про події новітньої російсько-української війни.

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