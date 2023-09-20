Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона рассказал, что МОН также готовит пакет методических рекомендаций для учителей о том, как преподавать новейшую историю в школе и что рассказывать ученикам о войне в разных классах.

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Лисовой анонсировал изменения в преподавании истории Украины в школах

Глава МОН подчеркнул: вопрос изучения новейшей истории в школах очень острый. Также рассказал об изменениях в процессе преподавания этого предмета.

Уже через две недели мы будем иметь пакет методических материалов для учителей, как говорить о войне для разных классов, как объяснять события, какие исторические события нужно освещать,

– уточнил Лисовой.

И добавил, что нужно вносить изменения в учебник по "Истории Украины" и пересматривать подходы к преподаванию этого предмета в школе. Однако реализация этих замыслов требует времени.

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Преподавание в школе должно происходить по другим принципам. Это должно быть нарративное, осмысленное преподавание. Оно должно побуждать к осмыслению исторических событий и поступков исторических личностей.

– считает чиновник.

Он при этом уточнил, что максимум до 1 сентября 2024 должны внести изменения в учебники по истории Украины. Старый учебник дополнят разделом, в частности о событиях новейшей русско-украинской войны.

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