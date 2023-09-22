Учеников будут учить быть добродетельными

НАПК планирует воспитать нетерпимость украинцев к коррупции еще на уровне школы. Для этого агентство введет проект "Образовательный навигатор".

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Проект уже в скором времени заработает в 5 школах, но впоследствии должен распространиться на все учебные заведения Украины. Как рассказала руководительница Офиса добродетели НАПК Ирина Чаговец, проект "Образовательный навигатор" будет воплощаться при содействии Государственной службы качества образования.

Мы надеемся, что этот продукт действительно поможет нашим детям не только слышать слово "добродетель", а вообще выстроить этот ценностный каркас и стать нашим новым будущим,

– сказала она.

Напомним, ранее МОН также анонсировало изменения в преподавании истории Украины в украинских школах. Уже в ближайшее время в школы должны поступить методические рекомендации по поводу того, как рассказывать детям об исторических событиях. В частности, в министерстве надеются сделать акцент на нарративном, осмысленном преподавании.