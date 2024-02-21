Школярів у Полтаві переводять на дистанційне навчання

У Полтаві навчальним закладам радять перейти на дистанційний формат роботи. Принаймні на два дні.

Директорка департаменту освіти міської ради Жанна Каплоух каже, що рішення пов'язане з небезпекою обстрілів з боку Росії перед другою річницею повномасштабної війни. Через це до місцевої влади зверталися батьки учнів.

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Учнів у Полтаві переведуть на дистанційку

Так, через ймовірну небезпеку російських обстрілів департамент освіти рекомендує перейти на дистанційне навчання протягом 22 – 23 лютого. Все ж остаточне рішення мають ухвалювати у школах самостійно.

Чиновниця також зазначила, що дошкільні заклади працюватимуть у звичайному форматі, якщо є потреба. У них визначать кількість груп, необхідних для прийому дітей. Підрахунок дитсадків здійснять увечері 21 лютого й сповістять батькам.

Скільки учнів в Україні навчаються онлайн

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні близько 900 тисяч учнів навчається в Україні онлайн.

Посадовець зазначив, що у звичайних українських школах дистанційне навчання, на жаль, не завжди забезпечує відповідну якість.

Також посадовець заявив про чинні освітні втрати, а саме – відставання загалом по країні учнів від того, що вони мають засвоїти на своєму етапі навчання.