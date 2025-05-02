МОН надало рекомендації щодо використання ШІ у вишах

Викладачі, студенти та адміністрації вишів в Україні отримали рекомендації для ефективнішого інтегрування та використання штучного інтелекту в освітньому і науковому процесі. Їх розробило МОН та Мінцифри спільно з експертами.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Що містить документ, читайте далі.

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Які рекомендації щодо використання ШІ отримали виші

Посадовці зазначають, що сучасна освіта неможлива без штучного інтелекту.

Заклади вищої освіти повинні адаптовуватися до сучасних освітніх трендів і впроваджувати найкращі світові практики у сфері ШІ, щоб зберігати конкурентоспроможність, робити нові наукові прориви та готувати сильних спеціалістів,

– заявив Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.

Рекомендації підкажуть, як складати якісні запити, розробляти завдання й обирати корисні ШІ-інструменти. Наприклад:

для викладачів — генерування й перевірка тестів, створення презентацій, аналіз навчальних досягнень студентів тощо;

для студентів — пошук інформації для наукових робіт, підготовка до іспитів, генерація ідей для презентацій та есе, отримання зворотного звʼязку на наукові роботи, вивчення мов;

для керівників закладів вищої освіти — оптимізація адміністративних процесів, як-от: заповнення документації, відповіді на запитання студентів тощо.

У документі також розвінчують поширені міфи про ШІ — зокрема про те, що він загрожує академічній доброчесності, витісняє викладачів чи є надто дорогим у впровадженні.

У МОН наголошують: за умови відповідального використання штучний інтелект покликаний не замінювати викладача, а розвантажувати та полегшувати його роботу.

Окрему увагу в рекомендаціях надали безпековому складнику інтеграції ШІ-інструментів — принципам контролю з боку людини, конфіденційності, управлінню даними, прозорості та недискримінації.

Ознайомитися з рекомендаціями можна за посиланням.

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