Як навчитися швидко рахувати в голові: корисні лайфхаки до Дня математики

14 березня у світі відзначають День математики – науки, без якої важко уявити сучасне життя. Однією з корисних математичних навичок, яку може опанувати кожен, є швидкий рахунок у голові за допомогою простих способів.

Так звана ментальна арифметика допомагає швидше виконувати повсякденні підрахунки – у магазині, під час планування бюджету або роботи з цифрами, розповідають на YouTube-каналі "Математика для котиків". Крім того, такі вправи тренують пам'ять, увагу та логічне мислення, а навчитися швидко рахувати можна з використанням кількох простих принципів.

Спробуйте розкладати числа на розряди

Один із найзручніших способів – розкладати числа на десятки та одиниці.

Наприклад:

48 + 36

Спершу додаємо десятки:

40 + 30 = 70

Потім одиниці:

8 + 6 = 14

І складаємо результат:

70 + 14 = 84.

Такий спосіб значно полегшує обчислення великих чисел.

Округлюйте числа

Ще один популярний прийом – тимчасове округлення числа.

Наприклад:

59 + 27

Зручно спочатку округлити 59 до 60:

60 + 27 = 87

Потім відняти зайву одиницю:

87 – 1 = 86.

Це допомагає швидше виконувати обчислення без письма чи калькулятора.

Використовуйте "дружні числа"

Деякі числа легко поєднуються між собою, утворюючи круглі значення – наприклад, 10, 50 або 100.

Наприклад:

38 + 27

Спочатку додаємо 2 до 38, щоб отримати 40:

38 + 2 = 40

Залишається додати 25:

40 + 25 = 65.

Множення через розкладання

Множення також можна спростити, розкладаючи число.

Наприклад:

16 × 7

Розкладаємо 16:

(10 × 7) + (6 × 7)

70 + 42 = 112.

Такий спосіб допомагає швидше виконувати множення у голові.

Важливо регулярно тренуватися

Як і будь-яку навичку, швидкий рахунок потрібно тренувати. Почати можна з простих прикладів і поступово ускладнювати їх. Кілька хвилин практики щодня допоможуть значно покращити швидкість обчислень.

До речі, День математики 14 березня – гарна нагода спробувати нові підходи до обчислень і переконатися, що математика може бути не лише корисною, а й цікавою.

