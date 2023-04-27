"Не дозволимо цькувати": МОН відреагувало на "піонерське" вбрання київських школярів
Джерело:МОН
Міністерство освіти та науки України відреагувало на скандал, у який потрапили київські школярі. Вони під час "Лідерського форуму" виступали у формі, схожій на піонерську.
У МОН заявили, що почули відгуки українців. Тож вирішили озвучити свою позицію щодо події.
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МОН відреагувало на "піонерське" вбрання київських школярів
Міносвіти вважає, що у ситуації із виступом учнів у хустинках, які нагадують піонерські, треба розібратися краще.
Учнівське самоврядування організувало захід. І це варто вітати, адже дітей важливо підтримувати і надихати. Жодним чином не обрізати їм крила. Жодним чином не принижувати. Це неприпустимо,
– заявили у МОН.
І додали, що не підтримують цькування дітей і захищатимуть їх в усіх освітніх процесах.
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Що відомо про скандал із київськими школярами
- У Києві організували "Лідерський форум" для учнів шкіл.
- Під час заходу одяг дітей прикрашали яскраво-червоні краватки. Це нагадує стрій піонерів, який носили за часів СРСР.
- Журналісти звернулись до пресслужби Печерської райдержадміністрації. Там пояснення щодо вибору стилю одягу дітей не надали. Медійникам порадили дзвонити у відділ освіти.
- У мережі обурились таким одягом учнів.
- Учнівське самоврядування "ПЕРЛ" опублікувало пояснення ситуації. Кажуть, мовляв, краватки були кольорові.