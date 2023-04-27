"Не дозволимо цькувати": МОН відреагувало на "піонерське" вбрання київських школярів

Міністерство освіти та науки України відреагувало на скандал, у який потрапили київські школярі. Вони під час "Лідерського форуму" виступали у формі, схожій на піонерську.

У МОН заявили, що почули відгуки українців. Тож вирішили озвучити свою позицію щодо події.

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МОН відреагувало на "піонерське" вбрання київських школярів

Міносвіти вважає, що у ситуації із виступом учнів у хустинках, які нагадують піонерські, треба розібратися краще.

Учнівське самоврядування організувало захід. І це варто вітати, адже дітей важливо підтримувати і надихати. Жодним чином не обрізати їм крила. Жодним чином не принижувати. Це неприпустимо,

– заявили у МОН.

І додали, що не підтримують цькування дітей і захищатимуть їх в усіх освітніх процесах.

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