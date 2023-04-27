В МОН заявили, что услышали отзывы украинцев. Поэтому решили озвучить свою позицию по поводу события.

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МОН отреагировало на "пионерскую" одежду киевских школьников

Минобразования считает, что в ситуации с выступлением учеников в платках, напоминающих пионерские, нужно разобраться лучше.

Школьное самоуправление организовало мероприятие. И это следует приветствовать, ведь детей важно поддерживать и вдохновлять. Никаким образом не обрезать им крылья. Никакой образом не унижать. Это недопустимо,

– заявили в МОН.

И добавили, что не поддерживают травлю детей и будут защищать их во всех образовательных процессах.

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