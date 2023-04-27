В МОН заявили, что услышали отзывы украинцев. Поэтому решили озвучить свою позицию по поводу события.
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МОН отреагировало на "пионерскую" одежду киевских школьников
Минобразования считает, что в ситуации с выступлением учеников в платках, напоминающих пионерские, нужно разобраться лучше.
Школьное самоуправление организовало мероприятие. И это следует приветствовать, ведь детей важно поддерживать и вдохновлять. Никаким образом не обрезать им крылья. Никакой образом не унижать. Это недопустимо,
– заявили в МОН.
И добавили, что не поддерживают травлю детей и будут защищать их во всех образовательных процессах.
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Что известно о скандале с киевскими школьниками
- В Киеве организовали "Лидерский форум" для учеников школ.
- Во время мероприятия одежду детей украшали алые галстуки. Это напоминает строй пионеров, который носили во времена СССР.
- Журналисты обратились в пресс-службу Печерской райгосадминистрации. Там объяснения по выбору стиля одежды детей не предоставили. Медиа посоветовали звонить в отдел образования.
- В сети возмутились такой одеждой учеников.
- Школьное самоуправление "ПЕРЛ" опубликовало объяснение ситуации. Говорят, мол галстуки были цветные.