Этот проект входит в Национальную стратегию создания безбарьерного пространства в Украине, которую разработали по инициативе первой леди Елены Зеленской. Стратегию согласовал Кабмин на заседании.

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В МОН рассказали о новых образовательных инициативах

Так, в 2023 и 2024 годах будут реализовываться следующие инициативы:

общины обеспечат школьными автобусами;

примут Национальную стратегию развития инклюзивного образования на 2023 – 2030 годы. Она позволит детям с особыми образовательными потребностями учиться в своей общине;

примут Закон "Об образовании взрослых". Он даст возможность людям, потерявшим работу, переучиться;

будут развивать Всеукраинскую школу онлайн, обеспечивать онлайн-обучение электронными ресурсами;

будут обустраивать в учебных заведениях безопасные хранилища.

Наша задача – создать возможности для безопасного и качественного обучения детей в Украине. В условиях войны это большой вызов, но мы должны создать все условия, чтобы каждый ребенок имел доступ к образованию.

– подчеркнул глава МОН Оксен Лисовой.

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