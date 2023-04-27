Цей проєкт входить до Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яку розробили за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Стратегію погодив Кабмін на засіданні.

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У МОН розповіли про нові освітні ініціативи

Так, у 2023 і 2024 роках реалізовуватимуть такі ініціативи:

громади забезпечать шкільними автобусами;

ухвалять Національну стратегію розвитку інклюзивної освіти на 2023 – 2030 роки. Вона дасть можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися у своїй громаді;

ухвалять Закон "Про освіту дорослих". Він дасть можливість людям, які втратили роботу, перенавчатися;

розвиватимуть Всеукраїнську школу онлайн, забезпечуватимуть онлайн-навчання електронними ресурсами;

облаштовуватимуть у навчальних закладах безпечні сховища.

Наше завдання – створити можливості для безпечного та якісного навчання дітей в Україні. В умовах війни це великий виклик, але ми повинні створити усі умови, щоб кожна дитина мала доступ до освіти,

– наголосив очільник МОН Оксен Лісовий.

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