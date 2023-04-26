Об этом сообщили на официальной странице Печерской районной государственной администрации Киева в фейсбуке, но впоследствии пост удалили.

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Что говорят в райгосадминистрации

Журналисты обратились в пресс-службу Печерской райгосадминистрации. Там утверждают, что не было указания удалять информацию, но детали выяснят.

Объяснения по выбору стиля одежды детей не предоставили. Медийщикам посоветовали звонить в отдел образования.



Киевские школьники в странных галстуках / Фото ПЕРЛ

Позиция учащихся

В сети появились многие комментарии от пользователей соцсетей, которые спрашивали, почему дети в форме, напоминающей строй пионеров. Поэтому ученическое самоуправление "ПЕРЛ" опубликовало объяснение ситуации. Говорят, мол галстуки были цветные.

Хотим заметить, что галстуки, в которых мы выступали – кораллового цвета и если кому-то показалось, что они красные – это просто неудачное освещение помещения, потому что наш фотограф тоже подросток и только учится,

– утверждают активисты.

В отделе Управления образования и инновационного развития отметили, что мероприятие проводилось для ознакомления школьников с работой ученического самоуправления Печерского Элитного Совета Лидеров. Хотели привлечь детей к общественной деятельности.



Ученики говорят, что галстуки не красные / Фото Жемчуг