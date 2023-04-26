Про подію повідомили на офіційній сторінці Печерської районної державної адміністрації Києва у фейсбуці, але згодом пост видалили.

Читайте також "Я буду розмовляти, як захочу": власниця закладу у Дніпрі накинулась на працівників ТЦК

Що кажуть в райдержадміністрації

Журналісти звернулись до пресслужби Печерської райдержадміністрації. Там запевняють, що не було вказівки видаляти інформацію, але деталі з’ясують.

Пояснення щодо вибору стилю одягу дітей не надали. Медійникам порадили дзвонити у відділ освіти.



Київські школярі у дивних краватках / Фото ПЕРЛ

Позиція учнів

У мережі з'явилось багато коментарі від користувачів соцмереж, які запитували, чому діти у формі, яка нагадує стрій піонерів. Тому учнівське самоврядування "ПЕРЛ" опублікувало пояснення ситуації. Кажуть, мовляв, краватки були кольорові.

Хочемо зауважити, що краватки, в яких ми виступали – коралового кольору і якщо комусь здалось, що вони червоні – це просто невдале освітлення приміщення, бо наш фотограф теж підліток і тільки вчиться,

– стверджують активісти.

У відділі Управління освіти та інноваційного розвитку зазначили, що захід проводили для ознайомлення школярів з роботою учнівського самоврядування Печерської Елітної Ради Лідерів. Хотіли залучити дітей до громадської діяльності.



Учні кажуть, що краватки не червоні / Фото ПЕРЛ