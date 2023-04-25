Відповідне відео поширили у місцевих телеграм-каналах. Одіозна власниця почала агресивно захищати своїх відвідувачів-чоловіків, пише 24 Канал.

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Обставини скандалу

Попередньо, інцидент стався в елітному клубі Soho. На опублікованому ролику жінка накинулась на чоловіків у військовій формі та розмахувала перед ними руками, використовуючи лайку.

Коли один з них спробував заспокоїти скандалістку, вона відповіла, що буде розмовляти, як захоче.

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Потім жінка пригрозила, аби її не знімали на відео, і сказала, що перевірка документів її гостей – це неповага до неї. Кумедно, що столик позаду неї був оточений чоловіками-відвідувачами і ніхто не заспокоїв власницю.

Згодом скандалістка сказала, що такі відвідини військовослужбовців до її закладу відлякують гостей.

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