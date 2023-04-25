Соответствующее видео было распространено в местных телеграмм-каналах. Одиозная владелица начала агрессивно защищать своих посетителей-мужчин, пишет 24 Канал.
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Обстоятельства скандала
Предварительно инцидент произошел в элитном клубе Soho. На опубликованном ролике женщина набросилась на мужчин в военной форме и размахивала перед ними руками, используя брань.
Когда один из них попытался успокоить скандалистку, она ответила, что будет разговаривать как захочет.
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Затем женщина пригрозила, чтобы ее не снимали на видео, и сказала, что проверка документов ее гостей – это неуважение к ней. Смешно, что столик позади нее был окружен мужчинами-посетителями и никто не успокоил владелицу.
Впоследствии скандалистка сказала, что такое посещение военнослужащих в ее заведение отпугивает гостей.
Скандалы с военнослужащими: последние новости
- Священнослужитель УПЦ МП в одном из соборов Хмельницкого 2 апреля избил военного. Им оказался Артур Ананьев, с самого начала полномасштабного вторжения добровольцем ушедший на фронт. Он стал в ряды 19 стрелкового батальона.
- Известно, что конфликт разразился тогда, когда защитник спросил присутствующих в храме, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они больше не ходили в Московский патриархат. После этого священнослужители избили нашего защитника.
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