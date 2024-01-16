У МОН розсекретили, чому не скасували заочну форму навчання

Не так давно Міносвіти України мало намір замінити заочну форму навчання дистанційною. Однак згодом посадовці відмовилися від цієї ідеї.

Тепер МОН вирішило залишити заочний формат навчання, але вдосконалити його. Заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький розповів деталі.

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Чому в Україні не скасували заочне навчання

Посадовець заявив, що у МОН хотіли скасувати заочну освіту, адже вважали, що простіше замінити її дистанційною і вже цю форму вдосконалити. Однак чиновники порадились, отримали певний фідбек від багатьох ректорів, депутатів, громадськості і вирішили залишити заочний формат навчання.

Ухвалили рішення не скасовувати, а вдосконалювати заочне навчання. Сьогодні ця форма дуже популярна: є 290 тисяч студентів на різних програмах,

– уточнив заступник Лісового.

І додав, що все ж заочна форма не відзначається високою якістю.

Найчастіше, на жаль, це про отримання диплома, а не про здобуття компетентностей, знань чи вмінь,

– вважає Винницький.

Він також розповів, що, аби змінити таку ситуацію, МОН розробляє низку рішень. Зокрема, хочуть збільшити кількість віртуальних контактних годин викладачів зі студентами, а також запровадити проміжні перевірки знань для студентів, а не залишати все на сесію.

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Скасування заочної освіти: передісторія