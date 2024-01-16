Теперь МОН решил оставить заочный формат обучения, но усовершенствовать его. Замглавы Минобразования Михаил Винницкий рассказал детали.
Смотрите также В некоторых вузах Украины появилось очень качественное дистанционное образование – МОН
Почему в Украине не отменили заочное обучение
Чиновник заявил, что в МОН хотели отменить заочное образование, ведь считали, что проще заменить его дистанционным и уже эту форму усовершенствовать. Однако чиновники посовещались, получили определенный фидбэк от многих ректоров, депутатов, общественности и решили оставить заочный формат обучения.
Приняли решение не отменять, а совершенствовать заочное обучение. Сегодня эта форма очень популярна: есть 290 тысяч студентов на разных программах,
– уточнил заместитель Лисового.
И добавил, что все же заочная форма не отличается высоким качеством.
Чаще всего, к сожалению, это о получении диплома, а не о получении компетентностей, знаний или умений,
– считает Винницкий.
Он также рассказал, что чтобы изменить такую ситуацию, МОН разрабатывает ряд решений. В частности, они хотят увеличить количество виртуальных контактных часов преподавателей со студентами, а также ввести промежуточные проверки знаний для студентов, а не оставлять все на сессию.
Смотрите также Почему МОН хочет уменьшить количество вузов в Украине
Отмена заочного образования: предыстория
- Осенью 2023 года Минобразования решило заочную форму обучения заменить дистанционной.
- Чиновники заявляли, что заочный формат – "рудимент прошлого".
- Однако правка в законопроектах не проходила Образовательный комитет Ради.
- Впоследствии министр образования Оксен Лисовой заявил, что МОН услышало мнение общественности и нардепов, поэтому заочный формат обучения не будет отменен.