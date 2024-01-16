Теперь МОН решил оставить заочный формат обучения, но усовершенствовать его. Замглавы Минобразования Михаил Винницкий рассказал детали.

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Почему в Украине не отменили заочное обучение

Чиновник заявил, что в МОН хотели отменить заочное образование, ведь считали, что проще заменить его дистанционным и уже эту форму усовершенствовать. Однако чиновники посовещались, получили определенный фидбэк от многих ректоров, депутатов, общественности и решили оставить заочный формат обучения.

Приняли решение не отменять, а совершенствовать заочное обучение. Сегодня эта форма очень популярна: есть 290 тысяч студентов на разных программах,

– уточнил заместитель Лисового.

И добавил, что все же заочная форма не отличается высоким качеством.

Чаще всего, к сожалению, это о получении диплома, а не о получении компетентностей, знаний или умений,

– считает Винницкий.

Он также рассказал, что чтобы изменить такую ситуацию, МОН разрабатывает ряд решений. В частности, они хотят увеличить количество виртуальных контактных часов преподавателей со студентами, а также ввести промежуточные проверки знаний для студентов, а не оставлять все на сессию.

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Отмена заочного образования: предыстория