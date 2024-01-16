Тепер МОН вирішило залишити заочний формат навчання, але вдосконалити його. Заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький розповів деталі.

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Чому в Україні не скасували заочне навчання

Посадовець заявив, що у МОН хотіли скасувати заочну освіту, адже вважали, що простіше замінити її дистанційною і вже цю форму вдосконалити. Однак чиновники порадились, отримали певний фідбек від багатьох ректорів, депутатів, громадськості і вирішили залишити заочний формат навчання.

Ухвалили рішення не скасовувати, а вдосконалювати заочне навчання. Сьогодні ця форма дуже популярна: є 290 тисяч студентів на різних програмах,

– уточнив заступник Лісового.

І додав, що все ж заочна форма не відзначається високою якістю.

Найчастіше, на жаль, це про отримання диплома, а не про здобуття компетентностей, знань чи вмінь,

– вважає Винницький.

Він також розповів, що, аби змінити таку ситуацію, МОН розробляє низку рішень. Зокрема, хочуть збільшити кількість віртуальних контактних годин викладачів зі студентами, а також запровадити проміжні перевірки знань для студентів, а не залишати все на сесію.

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Скасування заочної освіти: передісторія