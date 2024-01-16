Тепер МОН вирішило залишити заочний формат навчання, але вдосконалити його. Заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький розповів деталі.
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Чому в Україні не скасували заочне навчання
Посадовець заявив, що у МОН хотіли скасувати заочну освіту, адже вважали, що простіше замінити її дистанційною і вже цю форму вдосконалити. Однак чиновники порадились, отримали певний фідбек від багатьох ректорів, депутатів, громадськості і вирішили залишити заочний формат навчання.
Ухвалили рішення не скасовувати, а вдосконалювати заочне навчання. Сьогодні ця форма дуже популярна: є 290 тисяч студентів на різних програмах,
– уточнив заступник Лісового.
І додав, що все ж заочна форма не відзначається високою якістю.
Найчастіше, на жаль, це про отримання диплома, а не про здобуття компетентностей, знань чи вмінь,
– вважає Винницький.
Він також розповів, що, аби змінити таку ситуацію, МОН розробляє низку рішень. Зокрема, хочуть збільшити кількість віртуальних контактних годин викладачів зі студентами, а також запровадити проміжні перевірки знань для студентів, а не залишати все на сесію.
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Скасування заочної освіти: передісторія
- Восени 2023 року Міносвіти вирішило заочну форму навчання замінити дистанційною.
- Чиновники заявляли, що заочний формат – "рудимент минулого".
- Однак правка у законопроєктах не проходила Освітній комітет Ради.
- Згодом міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що МОН почуло думку громадськості та нардепів, тому заочний формат навчання не скасують.