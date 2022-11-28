Батьки мають бути взірцем: як обмежити дитині проведення часу за монітором

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Тож, аби скоротити час перебування дитини за гаджетами, фахівці пропонують встановити чіткі правила. Зокрема радять батькам:

контролювати дотримання ліміту користування гаджетом;

влаштовувати для дітей дні без перегляду телебачення та Інтернету;

під час гри з дитиною або вживання їжі не вмикайте телевізор як тло;

дітям до 10 років потрібно на 1 годину відкладати телефон чи планшет після 40 хвилин користування. Дотримуйтеся встановленого ліміту часу щодо перерв під час роботи у гаджетах;

спілкуватися з дітьми під час гри у планшеті: ставте питання щодо подій;

намагатися перетворити гру у девайсі на цікаве дійство, яке розвиватиме ваших дітей інтелектуально;

самим не сидіти безперервно в телефоні, а бути взірцем для дітей.



Як скоротити дітям час, проведений за гаджетами / МОН

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