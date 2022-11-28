Родители должны быть примером: как ограничить ребенку времяпрепровождение за монитором

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Чтобы сократить время пребывания ребенка с гаджетами, специалисты предлагают установить четкие правила. В частности, советуют родителям:

контролировать соблюдение лимита пользования гаджетом;

устраивать для детей дни без просмотра телевидения и Интернета;

во время игры с ребенком или еды не включайте телевизор как фон;

детям до 10 лет нужно на 1 час откладывать телефон или планшет после 40 минут. Соблюдайте установленный лимит времени для перерывов во время работы в гаджетах;

общаться с детьми во время игры в планшете: задавайте вопросы о событиях;

пытаться превратить игру в девайсе в интересное действо, которое будет развивать ваших детей интеллектуально;

самим не сидеть непрерывно в телефоне, а быть образцом для детей.



Как сократить детям время, проведенное с гаджетами / МОН

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