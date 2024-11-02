Видатки на освіту у проєкті бюджету на 2025 рік скоротили

Верховна Рада днями підтримала проєкт державного бюджету на 2025 рік в першому читанні. Закладені на наступний рік видатки на освіту будуть меншими, ніж у 2024 році.

Це 167 мільярдів гривень проти майже 175 мільярдів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

Дивіться також Оксен Лісовий назвав професії, які вкрай необхідні Україні

Які витрати на освіту заклали у проєкті бюджету

Більша частина з цих коштів – понад 103 мільярдів гривень – передбачена на оплату праці педагогічним працівникам.

Водночас уряд закладає на 2025 рік низку додаткових програм:

2,9 мільярда гривень – на харчування учнів початкових класів.

305 мільйонів гривень – на здобуття освіти учнями з особливими освітніми потребами (на рівні 2024 року).

На відновлення зруйнованих та пошкоджених внаслідок війни освітніх закладів уряд закладає 323,9 мільйона гривень.

Ще 37,4 мільйона гривень витратить на програму "Школа супергероїв", це освіта дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

150 мільйонів гривень скерують на навчання педагогів методів викладання Нової української школи.

І 12,6 мільйона гривень планують витратити на освітні послуги для дітей, які перебувають за кордоном.

Дивіться також Лісовий розповів, яку зарплату отримують учителі в Україні і чи зросте сума у 2025 році

Яку зарплату отримують вчителі в Україні