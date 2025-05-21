Скільки коштує навчання у вишах Польщі: найдорожчі та найдешевші спеціальності

Українці можуть здобувати вищу освіту безоплатно у різних країнах. Зокрема у Польщі.

Але для цього потрібно мати відповідні документи та знати мову країни на високому рівні. В іншому разі можна претендувати хіба на платну форму навчання, інформує 24 Канал з посиланням на РБК-Україна

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Скільки коштує навчання у Польщі

Вартість навчання на популярних навчальних програмах у польських університетах коливається від 4 до 72 тисяч злотих (40,6 – 731 тисяча гривень) за 1 рік навчання. Ціна залежить від закладу освіти, вибраного факультету, мови здобуття освіти, а також форми навчання.

Найдорожчими є такі спеціальності:

медична сфера – до 72 000 злотих (731 тисяча гривень);

управління – 20 200 злотих (202 тисячі гривень);

економіка – 20 200 злотих (202 тисячі гривень);

фінанси та бухгалтерський облік – 20 200 злотих (202 тисячі гривень)

IT – 20 000 злотих (200 тисяч гривень).

Найдешевшими є такі спеціальності:

англійська філологія – 8 600 злотих (86 тисяч гривень);

логістика – 7 800 злотих (78 тисяч гривень);

педагогіка – 6 360 злотих (63 тисячі гривень);

мехатроніка – 5 500 злотих (55 тисяч гривень);

акушерство – 5 200 злотих (52 тисячі гривень).

Ціни вказані за денну форму навчання. Заочна – майже вдвічі дешевша.

Додамо, що більшість ЗВО мають гуртожитки. Вартість проживання у них коливається від 400 до 550 злотих на місяць.