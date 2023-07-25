Одна з найпопулярніших спеціальностей: скільки коштує навчання на юриста

25 липня 2023, 13:31
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Джерело:

thepage.ua

В Україні триває вступна кампанія 2023. Однією із найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів є право.

Однак конкуренція за бюджет у найкращих вишах України для майбутніх правників доволі висока. Ціни за рік навчання теж не малі. 

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Скільки коштує навчання за спеціальністю "Право"

Вартість навчання у провідних ЗВО, якщо порівняти з 2022 роком, на спеціальності "Право" зросла. 

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
Києво-Могилянська академія 85 тисяч гривень +39%
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 62,8 тисяч гривень +11%
Львівський національний університет імені Івана Франка 46,3 тисяч гривень +10%
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 39,8 тисяч гривень +21%
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків) 31,7 тисяч гривень +2%
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Яка ціна навчання за спеціальністю "Право" на магістратурі 

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
Києво-Могилянська академія 80 тисяч гривень +31%
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 67,1 тисяч гривень +75%
Львівський національний університет імені Івана Франка 53,2 тисяч гривень +8%
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 48,1 тисяч гривень +42%
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків) 41 тисяч гривень +1%

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.
Автор: Марія Волошин