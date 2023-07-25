Одна из самых популярных специальностей: сколько стоит обучение на юриста

25 июля 2023, 13:31
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Источник:

thepage.ua

В Украине продолжается вступительная кампания 2023. Одной из самых популярных специальностей среди абитуриентов является право.

Однако конкуренция за бюджет в лучших вузах Украины для будущих юристов достаточно высока. Цены за год обучения тоже не малы.

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Сколько стоит обучение по специальности "Право"

Стоимость обучения у ведущих ЗВО, по сравнению с 2022 годом, на специальности "Право" выросла.

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023
Киево-Могилянская академия 85 тысяч гривен +39%
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 62,8 тысяч гривен +11%
Львовский национальный университет имени Ивана Франко 46,3 тысяч гривен +10%
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 39,8 тысяч гривен +21%
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков) 31,7 тысяч гривен +2%
Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Какая цена обучения по специальности "Право" на магистратуре

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023
Киево-Могилянская академия 80 тысяч гривен +31%
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 67,1 тысяч гривен +75%
Львовский национальный университет имени Ивана Франко 53,2 тысяч гривен +8%
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 48,1 тысяч гривен +42%
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков) 41 тысяч гривен +1%

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
  • Их регистрация началась 1 июля.
  • Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.
Автор: Марія Волошин