Одна из самых популярных специальностей: сколько стоит обучение на юриста

В Украине продолжается вступительная кампания 2023. Одной из самых популярных специальностей среди абитуриентов является право.

Однако конкуренция за бюджет в лучших вузах Украины для будущих юристов достаточно высока. Цены за год обучения тоже не малы.

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Сколько стоит обучение по специальности "Право"

Стоимость обучения у ведущих ЗВО, по сравнению с 2022 годом, на специальности "Право" выросла.

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023 Киево-Могилянская академия 85 тысяч гривен +39% Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 62,8 тысяч гривен +11% Львовский национальный университет имени Ивана Франко 46,3 тысяч гривен +10% Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 39,8 тысяч гривен +21% Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков) 31,7 тысяч гривен +2%

Какая цена обучения по специальности "Право" на магистратуре

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023 Киево-Могилянская академия 80 тысяч гривен +31% Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 67,1 тысяч гривен +75% Львовский национальный университет имени Ивана Франко 53,2 тысяч гривен +8% Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 48,1 тысяч гривен +42% Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков) 41 тысяч гривен +1%

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

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