Яка вартість року навчання у Київському політехнічному інституті у 2025 році

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського є одним із найпопулярніших ЗВО України. Мінімальна вартість одного року навчання у КПІ становить 44,9 тисячі гривень, максимальна – 67,6 тисячі гривень.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET. Зазначимо, що цьогоріч вартість навчання зросла в усіх університетах. Зокрема, через урядову постанову щодо встановлення вишами мінімальної плати за навчання на рівні не нижчому, ніж є фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника.

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Скільки треба заплатити за рік навчання у Київській політехніці

Так, у 2025/2026 навчальному році вартість навчання на першому курсі у КПІ імені Ігоря Сікорського (денна форма, бакалавр) така:

Дизайн – 54,1 тисячі гривень;

Образотворче мистецтво та реставрація – 49,9 тисячі гривень;

Філологія – 59,9 тисячі гривень;

Економіка та міжнародні економічні відносини – 67,6 тисячі гривень;

Економіка та міжнародні економічні відносини + Менеджмент (міждисциплінарна) – 67,6 тисячі гривень;

Міжнародні відносини – 67,6 тисячі гривень;

Психологія – 54,1 тисячі гривень;

Соціологія – 54,1 тисячі гривень;

Журналістика – 67,6 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 67,6 тисячі гривень;

Менеджмент – 67,6 тисячі гривень;

Менеджмент + Прикладна механіка (міждисциплінарна) – 67,6 тисячі гривень;

Публічне управління та адміністрування – 67,6 тисячі гривень;

Маркетинг – 67,6 тисячі гривень;

Торгівля – 67,6 тисячі гривень;

Право – 67,6 тисячі гривень;

Екологія – 44,9 тисячі гривень;

Фізика та астрономія – 44,9 тисячі гривень;

Прикладна фізика та наноматеріали – 44,9 тисячі гривень;

Математика – 44,9 тисячі гривень;

Прикладна математика – 54,1 тисячі гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 64,9 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки – 54,9 тисячі гривень;

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Системний аналіз та наука про дані – 49,9 тисячі гривень;

Кібербезпека та захист інформації – 64,9 тисячі гривень;

Інформаційні системи та технології – 55,9 тисячі гривень;

Комп'ютерна інженерія – 55,9 тисячі гривень;

Хімічні технології та інженерія – 44,9 тисячі гривень;

Технології захисту навколишнього середовища – 44,9 тисячі гривень;

Електрична інженерія – 44,9 тисячі гривень;

Енерговиробництво – 44,9 тисячі гривень;

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 44,9 тисячі гривень;

Інформаційно вимірювальні технології – 44,9 тисячі гривень;

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 44,9 тисячі гривень;

Матеріалознавство – 44,9 тисячі гривень;

Прикладна механіка – 44,9 тисячі гривень;

Прикладна механіка + Автоматизація, комп'ютерно- інтегровані технології та робототехніка (міждисциплінарна) – 44,9 тисячі гривень;

Металургія – 44,9 тисячі гривень;

Машинобудування – 44,9 тисячі гривень;

Машинобудування + Хімічні технології та інженерія (міждисциплінарна) – 44,9 тисячі гривень;

Авіаційна та ракетно-космічна техніка – 44,9 тисячі гривень;

Гірництво та нафтогазові технології – 44,9 тисячі гривень;

Видавництво та поліграфія – 49,9 тисячі гривень;

Біотехнології та біоінженерія – 44,9 тисячі гривень;

Біомедична інженерія – 44,9 тисячі гривень;

Терапія та реабілітація – 54,1 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 49,9 тисячі гривень.

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