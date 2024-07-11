Яка середня ціна найбажанішої вищої освіти в Україні

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Абітурієнти можуть подати у виші до 15 заяв на вступ.

З них до 5 – на бюджет та до 10 – на контракт. Які ціни цьогоріч на найпопулярніших спеціальностях, читайте далі.

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Скільки коштує здобуття вищої освіти у 2024 році

За підрахунками, середня вартість найбажанішої вищої освіти у 2024 році склала 42,077 гривень за рік навчання.

Як змінилася вартість вищої освіти цьогоріч

Більшість найбажаніших університетів у 2024 році серед вступників підвищили ціни на освіту. Наприклад, вартість навчання для вступників у Національному університеті "Львівська політехніка" в середньому зросла на 5 – 8%.

А Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків) підвищив вартість здобуття ступеня бакалавра права більш ніж на 30% – до 41,35 тисячі гривень за рік.

Також на 40,3% – до 44,9 тисячі гривень – зросла вартість навчання за фахом "Кібербезпека та захист інформації" у Національному авіаційному університеті.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка і Український державний університет імені Михайла Драгоманова залишили ціни на навчання за контрактом на рівні 2023 року.