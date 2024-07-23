Скільки коштує рік навчання на управлінця у вишах України

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Абітурієнти вже можуть подавати заяви до вишів.

Загалом можна подати до 15 заяв. 5 – на бюджетну форму і 10 – на контрактну.

Дивіться також Як зареєструвати е-кабінет і подати заяви на вступ у виш

Скільки коштує навчання на "Менеджменті"

Однією із найпопулярніших спеціальностей торік був "Менеджмент". 2023 року вступники подали 39 132 заяви у виші.

Серед тих, хто мріє про кар’єру управлінця, найпопулярніші такі університети:

• Державний торговельно-економічний університет (Київ) отримав 2524 заяви на цю спеціальність. Вартість навчання у 2024 році тут становить 42,2 тисячі гривень (+16,9%);

• Національний університет "Львівська політехніка" (2022 заяви) – 31,8 тисячі гривень (+5,3%);

• Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (1822 заяви) – 43,9 тисячі гривень (+20,7%);

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару , де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

• Львівський національний університет імені Івана Франка (1463 заяви) — 36,42 тисячі гривень (+10%);

• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (1299 заяв) – 41,8 тисячі гривень (+5%).

Середня вартість навчання в університетах, які оприлюднили ціни, – 39,224 тисячі гривень.

Раніше ми інформували, скільки коштує освіта програміста у 2024 році. Про це читайте за посиланням.