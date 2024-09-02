Зеленський назвав кількість шкіл, в яких навчатимуться офлайн: яка ситуація з укриттями

Цього року в режимі офлайн запрацювали понад 10 тисяч шкіл в Україні. Таким чином понад 2 мільйони школярів навчатимуться очно.

Ще мільйон школярів розпочали навчальний рік у змішаному форматі. Про це Володимир Зеленський заявив у Запоріжжі під час регіонального освітнього форуму "Створюємо майбутнє разом".

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Як цього року навчатимуться школярі

Президент наголосив, що через близькість до фронту або кордону з Росією у частині громад поки не можуть повернутися до очного навчання.

Але ми робимо все можливе, щоб якнайбільше шкіл усе ж могли працювати. І безпековий компонент – це фундамент нашої нової політики гарантування освітніх можливостей в Україні,

– підкреслив Зеленський.

Передусім йдеться про наявність укриттів, що дає змогу школам працювати офлайн. Це стосується областей, які межують із зоною бойових дій, і загалом території України, яка страждає від російських ударів.

За словами Володимира Зеленського, уряд має чіткі доручення і щодо будівництва укриттів, і щодо забезпечення шкіл автобусами. Спершу транспорт мають передати у прифронтові та прикордонні регіони, але мета – забезпечити всю Україну.

Також в Україні реалізують програму "Безпечна школа". Йдеться про чергування поліцейських, наявність рамок металошукачів на вході та швидке реагування на будь-які інциденти.

До того ж в Україні діятиме програму гарантованого безоплатного харчування для дітей із першого по четвертий клас. На реалізацію цієї ініціативи через субвенцію МОН передбачено 5,8 мільярда гривень.