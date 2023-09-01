Оновлення автопарку: через Prozorro Market купили майже 500 автобусів

У новому навчальному році багато учнів їздитимуть до школи на нових автобусах. Завдяки відкритим торгам вдається отримувати найкращі пропозиції за найменші гроші.

Перед новим навчальним роком українські громади з 18 областей активно купують нові шкільні автобуси. Загалом через Prozorro Market закупили 493 транспортних засоби.

Читайте також Якісна та сучасна освіта: як обрати найкращу школу для дитини

Як розповіла заступниця міністра економіки України Надія Бігун, використання Prozorro Market для закупівель дає ряд переваг, які просто неможливо оминути увагою.

Це надає їм можливість обрати найкращу пропозицію за декілька днів та нижчу ціну, ніж у відкритих торгах. Економія при такому виді закупівель забезпечується завдяки більшій кількості пропозицій постачальників,

– стверджує вона.

Станом на сьогодні підписано 63 договори на суму в 1,47 мільярда гривень. До 1 вересня повинні були поставити 165 автобусів. Решта повинна надійти на місця до кінця поточного року.

Ще 300 шкільних автобусів Україна отримає від Євросоюзу у якості гуманітарної допомоги. Відомо, що 192 з них вже передані до шкіл.

Також кожна область має право на подання заявки до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії щодо закупівлі нових автобусів замість тих, які передали для ЗСУ. Також можна замінити ті, які зазнали пошкодження. Наразі на рішення очікують 15 заявок на придбання 721 автобуса.