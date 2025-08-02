Багато людей можуть припускати, що вчителі відпочивають упродовж трьох місяців влітку. Але ця думка далека від істини. Так, відпустка у педагогів довга, але вона має чимало "але"...

У межах рубрики "Розмова про професію" 24 Канал поспілкувався зі вчителькою вищої категорії з географії, фінансової грамотності та технологій Роксоланою Дребот. Вона допомогла нам зруйнувати найпоширеніші міфи про відпочинок педагогів влітку.

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Скільки насправді відпочивають вчителі влітку?

Багато хто вважає, що вчителі мають "три місяці відпочинку" влітку. Як би ти описала реальність своєї літньої відпустки?

Існує думка в суспільстві, що професія вчителя – це дуже класно, бо є аж три місяці відпочинку влітку. Інші професії такого не мають. Але насправді реальність зовсім інша. Це діти мають відпочинок аж три місяці. А ми літом ще працюємо.

Згідно з законодавством, відпустка у вчителя 56 днів. Але буває і таке, що під час неї ти виконуєш ще якісь завдання на роботі.

Чи стикалася ти з коментарями про те, що вчителі "нічого не роблять" улітку? Як реагуєш на такі стереотипи?

Звісно, я неодноразово чула такі фрази. Робота вчителя влітку трошки інша, ніж під час навчального року, але вона є. Простіша, бо вже немає учнів в класах і немає стандартних уроків, але є дуже багато різної паперової роботи. Також, потрібно привести до ладу кабінет, підготувати усі навчальні матеріали.

Які професійні обов'язки чи завдання зазвичай доводиться виконувати влітку, попри уявлення про "вільний час"?

Їх дуже багато, аби перерахувати усі. Зосередимось на найважливіших.

Навчальний рік у нас тривав до 11 червня. До цього часу учні пишуть річні контрольні роботи, і їх потрібно перевірити та виставити у журнал. Також потрібно виставити семестрову та річну оцінку зі свого предмета. В мене, зазвичай, весь цей процес займає понад тиждень, бо все робиться у позаробочий час. Тобто, після уроків ти сідаєш, і все перевіряєш та виставляєш у журнал. Це час, який вчителям не оплачується.



Влітку для учнів молодшої школи проводять літній табір / Фото atlascompany

Процес може тривати й довше, якщо "зависає електронний журнал", або є учні, які хочуть "підтягнути хвости". Також я, як класний керівник, повинна заповнити всю документацію та звіти про учнів свого класу. А ще у нашому навчальному закладі проводиться літній табір для учнів молодшої школи, в якому залучені вчителі. І до уроків в цьому таборі також потрібно підготуватися, щоб дітям було цікаво.

Упродовж червня можуть бути ще курси з підвищення кваліфікації і для них також потрібно виділити свій час. Потрібно подбати про порядок у кабінеті, де навчається мій клас, та в співпраці з батьками зробити там все необхідне, щоб 1 вересня діти прийшли у чистий і комфортний кабінет. І тільки опісля, – 1 липня розпочинається офіційна відпустка.

Як насправді відпочивають вчителі?

Як ти плануєш своє літо? Чи вдається знайти час для повноцінного відпочинку?

Я дуже люблю липень, це мій улюблений місяць в році, бо завжди асоціюється з тотальним відпочинком. Я точно знаю, що в цей час мене не можуть навантажити якимись завданнями. Тому, весь свій відпочинок стараюсь спланувати саме на цей час.

Також, приділяю час здоров'ю, бо під час навчального року не завжди для цього є можливість. На серпень стараюсь чогось масштабного не придумувати, бо там вже близько початок навчального року і потрібно буде готуватися і морально, і фізично теж.

Чи є у тебе можливість займатися улюбленою справою, хобі чи подорожувати влітку? Поділись своїм досвідом.

Зважаючи на обставини, влітку я працюю на ще одній роботі, бо прожити на одні відпускні трошки складно. Як вчитель географії, подорожі обожнюю! Друзі жартують, що в мене мандрівна душа. Навколо міста в радіусі "поїздки на один день" була практично усюди. Можу проводити екскурсії й допомагати вибрати цікаві місця для подорожі. Дуже багато часу проводжу на природі. Приділяю час своїм домашнім улюбленцям.

Як ти відновлюєш сили після напруженого навчального року? Чи є якісь особливі ритуали для перезавантаження?

Перший тиждень відпустки в мене завжди перезавантаження – я абсолютно нічого не роблю, вимикаю будильник, вимикаю сповіщення усіх месенджерів та соцмереж на телефоні і відпочиваю. Це дуже необхідно для морального стану, бо під час роботи ти постійно в режимі нон-стоп, в постійній напрузі, що потрібно щось зробити і психіка перевантажена цим всім.

А вже після цього я поступово "повертаюсь" до звичного стану. Найкращим відпочинком для мене є малолюдні місця на свіжому повітрі, де немає галасу і зайвої метушні. В цьому плані мені дуже пощастило з районом, бо не потрібно нікуди далеко їхати, щоб мати можливість погуляти на природі.



Відпочинок на природі – чудова можливість перезавантажитись / Фото Jcomp

Дуже люблю слухати музику, вона також допомагає переключитися. Маю підібрані окремі папочки з треками для "різних випадків". Займаюсь хендмейдом під серіали, це для мене майже медитаційний процес. Читаю книги, на які немає часу під час навчального року. Список можна ще продовжувати.

Як ти балансуєш між особистими справами, сімейним життям і професійними завданнями влітку?

Вчусь чітко розставляти межі і пріоритети. Зізнаюсь, поки вдається складно. Кажуть, що людина не може бути успішною і встигати у всіх сферах свого життя одночасно, і чимось потрібно жертвувати.

Я раніше ставила роботу на перше місце. І це, звісно, дало свої результати у різних конкурсах та номінаціях. Проте "просіли" інші сфери мого життя. Діти вимагають дуже багато ресурсу від вчителя.

Мова не лише про підготовку до уроків, але і про морально-емоційний зв'язок з учнями. Плюс до цього, є багато завдань в позаробочий час – курси, участь у конкурсах, змаганнях, тренінгах. І це знову ж таки час, який тобі ніхто не оплатить. Зараз я вчусь балансувати між роботою та особистим життям.

Коли та як починається підготовка до навчального року?

Коли ти починаєш готуватися до нового навчального року? Чи є це частиною твого літа?

Звісно. Якщо учні виходять з канікул 1 вересня, то ми, вчителі, вже з другої половини серпня починаємо свою підготовку. Для цього приходимо на роботу, налаштовуємось на освітній процес, займаємось підготовкою навчальних планів і складенням графіків. Так ми поступово підлаштовуємось під старт нового навчального року.

Де ти черпаєш натхнення для нового навчального року? Чи є якісь джерела, які допомагають тобі освіжити ідеї?

В мене вже є напрацьована роками "схема". Я вже знаю орієнтовно, для якого класу що саме потрібно підготувати завчасно. Також корегую навчальний план саме під клас. Якщо йти по стандартному шаблону, то учням буде нецікаво і складно втримати їх увагу на навчанні. Також, надихаюсь ідеями своїх колег-географів в соцмережах. Часто експериментую та пробую створити щось нове, щоб здивувати учнів.

Як ти враховуєш сучасні тренди в освіті під час літньої підготовки?

В теперішній час неможливо працювати з дітьми "по шаблону". Ти повинен встигати за тим, як змінюється навколишній світ, та адаптуватися.

Ми повинні готувати учнів своїми уроками до реального життя. Якщо вчитель не цікавиться трендами, то що нового він може дати учневі? Я вчусь використовувати ШІ у своїй роботі. Це дає більше можливостей для проведення цікавого уроку і економить час на підготовці.



Вчителям важливо цікавитись трендами / Фото krakenimages.com

Ти ж розумієш, що вчитель готується до кожного уроку? Це як "домашнє завдання". В мене на це, зазвичай, йде як мінімум година. Якщо використовувати ШІ, то все робиться швидше. Також є багато сайтів та ресурсів, які мені допомагають у підготовці. З деякими новими "фішками" треба ще посидіти, аби в них розібратися, але я завжди стараюсь удосконалювати свої навички і вміння. Влітку проходжу багато курсів. От лише недавно закінчила ще один курс з Фінансової грамотності та курс з використання ШІ.

І наостанок. Чи спілкуєшся ти з учнями або їхніми батьками влітку, щоб краще підготуватися до навчального року? Якщо так, як це відбувається?

Ох, признаюсь тобі чесно, в час відпустки стараюсь це спілкування мінімізувати. Щоб мати сили і енергію для цього у навчальному році. В теперішній час з цим досить складно, бо вчитель повинен "вести" чат у месенджерах і з батьками, і з учнями. Це забирає час і ресурс. Я вдячна батькам і учням свого класу, що вони хоча б не турбують мене опісля 20:00, хоча і бувають "екстрені випадки".

Завжди приділяю час для учнів, які мають питання в позаробочий період. Навіть якщо ці питання не географічні. Діти шукають увагу, підтримку та розуміння, і я стараюсь їм допомогти.