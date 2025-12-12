Майже утричі коротші, ніж в Україні: де у світі діти найдовше вчаться без канікул

Поки українські школярі завершують перший семестр та в очікуванні зимових канікул, не в усьому світі мають змогу стільки часу відпочивати від навчання.

Скільки тривають канікули у школах різних країн світу, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Нова українська школа".

В яких країнах найкоротші канікули?

Українські школярі в очікуванні Різдва та зимових канікул, як і в багатьох країнах світу, де передбачені зимові чи Різдвяні канікули, чи вихідні. Втім не скрізь канікули настільки тривалі як у наших школярів.

Цікаво! В Україні тривалість навчального року – 175 днів. Міносвіти у 2025 – 2026 навчальному році визначив, що учні навчатимуться з 1 вересня по 1 липня. Але фактично більшість учнів завершують навчання вже наприкінці травня або на початку червня та відпочивають близько трьох місяців літніх канікул.

Хоч шкільні канікули є обов'язковою частиною навчального процесу, втім їх тривалість у школах світу відрізняється. А залежить це від кліматичних умов, традицій, релігійних, державних чи культурних свят.

Якщо ми оглядаємо школи усього світу, то найкоротші шкільні канікули у світі мають учні Південної Кореї та Японії.

Навчальний рік у Південній Кореї триває 220 – 230 днів. Учні мають один із найдовших навчальних років у світі. А на канікули припадає близько 30 днів літніх + кілька коротких перерв. Літні і зимові канікули схожі по довжині, вони тривають близько 1 місяця кожен. Ще мають весняні канікули, які тривають близько двох тижнів. Крім того, є кілька святкових днів на рік.

У Японії тривалість навчального року складає приблизно 210 – 220 днів. Школярі мають літні канікули – близько 40 днів, зимові та весняні – по 10 – 15 днів. Система побудована так, щоб учні майже весь рік залишалися в навчальному процесі.

У трійці лідерів за тривалістю навчального року – Німеччина. Тут навчальний рік – близько 190 днів. Канікули: літні – 6 тижнів, плюс кілька коротких перерв протягом року. Але канікули розподілені рівномірно по усій країні, в кожній федеральній землі, щоб уникати перевантаження транспорту чи екскурсійних об'єктів.

Наступна за тривалістю – Франція. Навчальний рік – близько 185 – 190 днів. А учні мають літні канікули тривалістю 8 тижнів, та короткі канікули – осінні, зимові, весняні. У франції існує три освітні зони, у яких Міністерством освіти визначаються свої терміни канікул. Французькі учні мають більше перерв, але вони коротші.

У Великій Британії навчальний рік триває 185 днів. Канікули літні – тривають 6 тижнів, плюс різдвяні та великодні канікули. Система схожа на німецьку, але з довшими літніми канікулами.

США та Канада мають однакову тривалість навчального року – 180 днів. Канікули літні тривають – 10 – 12 тижнів, зимові та весняні – по 1 – 2 тижні. Це одна з найпоширеніших моделей у світі.

Таку ж тривалість навчального року має Австралія – близько 180 днів. Але канікули розподілені на 4 терміни, кожен завершується двотижневою перервою. Найдовші з них літні канікули – близько 6 тижнів.

Тривалість літніх канікул / НУШ

Звичайно, кожна країна має державні свята чи важливі релігійні, і адміністрація закладу освіти може надати вихідний у цей день. Деякі країни можуть визначати тривалість канікул для молодшої та старшої школи, для молодших школярів вони довші.

Наприклад, у Литві учні початкової школи мають на два тижні більше канікул, ніж середньої. А в Португалії – літні канікули останніх двох класів коротші, менш як два місяці, у порівняні з іншими класами.

Таким чином, країни Східної Азії роблять ставку на інтенсивне навчання, тоді як Західні країни більше цінують тривалі літні канікули як час для відпочинку та сімейних подорожей.