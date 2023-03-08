Фраза-символ на віки: як і чому українців вбивали за гасло "Слава Україні!"

Днями російські окупанти розстріляли беззбройного українського полоненого – військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Миколайовича Шадуру. Вороги знавісніли, коли Герой вимовив їм у вічі "Слава Україні".

Близько 80 років тому тисячі воїнів УПА та підпільників ОУН гинули в страшних тортурах від рук чекістів. Перед смертю вони також вигукували "Слава Україні!", бо знали за що воюють.

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Як і чому українців вбивали за гасло "Слава Україні!"

Гасло з вуст українського Героя – "Слава Україні!" – за мить до його смерті, вимовлене в очі російським окупантам, налякало їх сильніше, ніж будь-яка зброя.

Історик, майор ЗСУ Юрій Юзич розповів: попередники сучасних російських ординців – інші окупанти української землі також вбивали українських патріотів, які вигукували патріотичний клич "Слава Україні!".

Перший такий відомий випадок стався в березні 1919 року у центрі Львова, на Цитаделі. Перед розстрілом звичайні сільські юнаки із передмістя вигукнули: "Слава Україні!". Цих хлопців звинуватили в розвідувальних діях на користь української армії. Їхні прізвища – Фолис і Саламонович (за іншими даними цим другим був ремісник Єремійчук). Окупанти прив'язали хлопців до спеціально вкопаних стовпів, зв'язали руки колючим дротом, на плечах намалювали крейдою хрест – там, де серце, – і вистрелили у спину.

Михайло Фолис був випускником академічної гімназії у Львові, єдиним сином депутата австро-угорського-парламенту у Відні отця Йосифа Фолиса. Батько був відомим священиком. Його сина, 27-річного Михайла, розстріляли за рішенням польського військово-польового суду за недоведену дію на користь українців у січні 1919 року.

У березні 1939 року мадяри масово розстрілювали полонених вояків Національної оборони Карпатської України та активістів "Карпатської Січі". Більшість із Героїв вмирала, вигукнувши "Слава Україні!". Що цікаво, так помирали не лише українці, захищаючи українське Закарпаття. Серед розстріляних на Красному полі був і угорець на ім'я Францко.

До речі, у групі Францка був чотар Юрко Пекар, активіст місцевого Пласту. Йому прив'язали на шию камінь і смертельно пораненого, як і інших таких тоді українських вояків, кинули в Тису. На камені написали: "Так згинуть всі українці". Помираючи, Пекар вигукнув: "Слава Україні!".



Мадярські нацисти розстрілюють січовика, весна 1939 року, Закарпаття / фото Історична правда

У наступні 20 років саме так загинули тисячі вояків і воячок УПА та підпільників і підпільниць ОУН.

Шоковані героїзмом і сміливістю українських Героїв чекісти казали: "Ти його кишки на руку намотуєш, а він тобі з усмішкою: "Слава Україні".

У 2023 році російські окупанти за гасло "Слава Україні" знову розстріляли українського Героя. Героя, який боровся за вільну, соборну і незалежну Україну – як і його славетні предки. Він не побоявся вигукнути у вічі окупантам слова, яких вони бояться більше за будь-яку зброю.

Розстріляний росіянами український військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура / колаж 24 каналу