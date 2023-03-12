"Революційне гасло": як і де зародився клич "Слава Україні!"

Гасло "Слава Україні" народилося у Харкові. Уся Україна почула його з Києва. А не дали йому зникнути безвісти галичани і волиняни.

Історик Юрій Юзич зауважив: гасло "Слава Україні!" і відповідь "По всій землі слава!" використовували ще в середовищі харківської української студентської громади у кінці XIX століття.

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Як і де зародилося гасло "Слава Україні!"

Також у той час цей клич використовували навіть українські емігранти. Зокрема, він пролунав під час віча у 1916 році в Детройті (США).

Кандидатка історичних наук Аліна Понипаляк додала, що ще у 1919 році це гасло скандували львівські студенти, які виступали проти польського уряду. Після цього клич почали активно використовувати в УНР.

Ширшого вжитку гасло набуло на початку ХХ століття, коли почала розбудовуватися українська державність. Загалом протягом усього ХХ століття гасло використовувалося як революційне гасло українців.