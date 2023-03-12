Историк Юрий Юзич заметил: лозунг "Слава Украине!" и ответ "По всей земле слава!" использовали еще в среде харьковской украинской студенческой общины в конце XIX века.
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Как и где зародился лозунг "Слава Украине!"
Также в это время этот клич использовали даже украинские эмигранты. В частности, он раздался во время веча в 1916 году в Детройте (США).
Кандидат исторических наук Алина Понипаляк добавила, что еще в 1919 году этот лозунг скандировали львовские студенты, выступавшие против польского правительства. После этого клич начали активно использовать в УНР.
Более широкое потребление лозунг приобрел в начале ХХ века, когда начала развиваться украинская государственность. В целом на протяжении всего ХХ века лозунг использовался как революционный лозунг украинцев.