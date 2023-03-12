Історик Юрій Юзич зауважив: гасло "Слава Україні!" і відповідь "По всій землі слава!" використовували ще в середовищі харківської української студентської громади у кінці XIX століття.

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Як і де зародилося гасло "Слава Україні!"

Також у той час цей клич використовували навіть українські емігранти. Зокрема, він пролунав під час віча у 1916 році в Детройті (США).

Кандидатка історичних наук Аліна Понипаляк додала, що ще у 1919 році це гасло скандували львівські студенти, які виступали проти польського уряду. Після цього клич почали активно використовувати в УНР.

Ширшого вжитку гасло набуло на початку ХХ століття, коли почала розбудовуватися українська державність. Загалом протягом усього ХХ століття гасло використовувалося як революційне гасло українців.

Як за гасло "Слава Україні" вбивали українських Героїв та чому цей клич став кодом і символом боротьби українців на віки, читайте детально у статті "Код волі і жертовності: як гасло "Слава Україні" на віки стало символом боротьби українців".