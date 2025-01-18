Годі плутати дружнИй і дружнІй: розберімось, у яких ситуаціях використовуємо кожне зі слів
- Слова "дружний" та "дружній" є паронімами і мають різні значення.
- "Дружний" означає щось, що відбувається злагоджено, а "дружній" стосується дружби та доброзичливості.
Чи знаєте, що слова дружІй та дружнИй, мають різні значення? А зустрічали, що їх використання часто плутають у розмові, – розбираймося.
Українська мова має чимало тонкощів, зокрема слова-пароніми, значення який слід знати, що використовувати їх згідно з контекстом. До таких слів відносяться дружнІй та дружнИй. 24 Канал, опираючись на пояснення мовознавиці Марії Словолюб, з'ясовує відмінності.
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Який зміст слів дружнІй та дружнИй
Трапляються випадки, коли у розмові вживають схоже слово, але інше за змістом і воно не підходить до теми бесіди. Таких слів в українській мові чимало й вони називаються пароніми.
Що таке паронімиПаро́німи (з грецької "близька назва") – це слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Наприклад: білити й біліти; сильний і силовий, громадський і громадянський. Часто вони мають спільний корінь, а різняться лише суфіксом, префіксом чи закінченням.
До паронімів відносяться слова дружний та дружній – вони схожі за звучанням, але різні за значенням. Тому і вживати у мовленні їх слід по-різному.
Слово "дружнИй" вживається – коли щось відбувається одночасно, злагоджено, спільно, згуртовано, одностайно.
- дружна праця;
- дружний колектив;
- дружний сміх.
"Тут ми самі, дружною силою, можемо собі допомогти". (Іван Франко).
Слово дружнІй – має за основу дружбу, прихильність, взаємну доброзичливість.
- дружня підтримка;
- дружня атмосфера;
- дружня бесіда;
- дружній візит;
- дружній тон.
"Сьогодні оце ввечері, здавалося мені, ви повернулись до давнього дружнього тону, а тепер знов..." (Леся Українка).
Відчуйте різницю між цими словами, та використовуйте їх правильно.
У чому різниця між дружній та дружний: дивіться відео
Розумійте тонкощі та говоріть правильно українською!