Не "трєбоватєльний", "чрєзмєрний" і "винослівий": як правильно звучать ці слова українською

Ви могли і не підозрювати, що послуговуєтесь деякими популярними росіянізмами. Ми розповімо про їхні красиві українські відповідники, щоб ви збагатили свою мову.

Спробуйте пригадати скільки російських слів ви не знаєте у перекладі? Заповнюємо мовні прогалини у рубриці "Антисуржик. говоримо українською правильно!". 24 Канал пропонує перевірити себе на знання української мови разом з Вікторією Хмельницькою.

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Чи знаєте ви відповідники цих слів

Перевірте свої знання української мови у невеликому тесті від мовознавиці Вікторії Хмельницької. Чи все вдалося перекласти, й чи всі українські відповідники ви знаєте?

Як звучать ці слова українською: дивіться відео

Отож запам'ятайте, як ці слова звучать українською і використовуйте їх:

вимОгливий або вибАгливий, – а не "трєбоватєльний";

витривАлий, – а не "винослівий";

надмІрний, – а не "чрєзмєрний";

млОсний, – а не "томний";

образотвОрчий, – а не "ізобразітєльний";

промОвистий, – а не "краснорєчівий".

А якщо ви не знаєте значення деяких слів, то українські словники пропонують наступні тлумачення.

Вимогливий – людина, яка ставить перед ким-небудь великі вимоги, домагається ретельного виконання, здійснення чогось, а також високої якості матеріалів. Наприклад – вимогливий керівник.

А от вибагливий, ще прирівнюють до слова примхливий – людина, якій складно догодити.

Витривалий – це міцна, стійка людина, здатний витримувати велике фізичне чи моральне напруження.

Надмірний – те, що перевершує міру, звичайну норму чого-небудь – кількість, розміри, запити, потреби, вимоги і так далі.

Образотворчий – слово стосується і мистецтва, і літератури – це відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура) чи художнього опису обрізів у літературі.

Млість і, відповідно, млосний – стан розслабленості чи втоми, знемоги – млосний вечір – розслаблений, легкий чи спекотний. Може стосуватися й аромату, "млосний" – це солодкавий, п'янкий.

Промовистий – який без зайвих коментарів, пояснень чітко, точно передає, висловлює, відтворює що-небудь. Можна використати для погляду, посмішки, одягу, поведінки, малюнку, графіку, списку, діаграми, цифр та інших показників

Якщо знаєте усі – радіємо! Розмовляймо українською!