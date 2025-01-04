Цих трьох слів в українській мові не існує, але ви досі ними користуєтесь

Не задумуючись, у своєму мовленні ми вживаємо слова, яких не існує в українській мові. Причина цьому і суржик, і зміна правопису. А яких трьох слів точно уже нема, з'ясуємо.

Мова природно змінюється з часом, змінюються правопис та абревіатури. Але часто, слова ще залишаються не лише у мовленні, але й на письмі. Прагнемо уникнути плутанини й 24 Канал, посилаючись на відео у тіктоці @litera.zno розповідає, яких слів в українській мові не існує.

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Не використовуйте ці слова – їх не існує

Український правопис зазнавав кількох редакцій і змінювався відповідно до давніх традицій та нових вимог часу. І сьогодні ми послуговуємося редакцією 2021 року. А, відповідно до нього, низка слів змінила свій правопис, зазнали змін і абревіатури, до яких ми звикли.

Зокрема, це стосується абревіатур закладів освіти – ВУЗ, ЗОШ, ДС – уже не існує. Абревіатура ВУЗ – вищий учбовий заклад, взагалі не логічна, тому що у нас не учоба, а навчання, але і ВНЗ – теж не правильно. Адже згідно з новими вимогами, для позначення освітніх установ використовується слово – заклад на першому місці. Тому:

не ВНЗ (вищий навчальний заклад), а – заклад вищої освіти – ЗВО іноді, ще виш;

– іноді, ще виш; не ЗОШ (загальноосвітня школа), а – ЗЗСО (заклад загальної середньої освіти);

не ДС (дитячий садок), – а ЗДО (заклад дошкільної освіти) ;

; не ПО (позашкілька освіта), а – ЗПО (заклад позашкільної освіти).

Помилковим є вживання слова двухста. Слова двухСТА – не існує! У родовому відмінку цього числівника закінчення буде СОТ! Тому правильними версіями буде – двухСОТ, трьохСОТ і так далі.

Ще слова, закінчення яких вживають неправильно в називному відмінку однини – природній і зворотній. А правильні варіанти – природний (макіяж природний) і зворотний (зворотний зв'язок), тобто з закінченням -ий.

Яких слів не існує: дивіться відео

Виправити ці помилки у своєму мовленні не складно, тому забудьте про неправильні варіанти.