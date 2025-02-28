Якими словами заміняють воїни слово "бити": ви будете здивовані

Українська мова дуже багата на слова-синоніми. До деяких можна підібрати по кілька десятків позначень.

Найбільше синонімів в українській мові до слова "бити". Якими словами його можна замінити, пише 24 Канал, посилаючись на тікток Андрія Шимановського.

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Яке найсинонімічніше слово

В українській мові ледь не до кожного слова можна підібрати синоніми. І найбільше їх у слова "бити". Словники синонімів української мови наводять більше ніж 40. Але виявляється і це не усе – Леся Литвиненко на ресурсі "Всеоосвіта" наводить понад 120 синонімів!

Синоніми до слова "бити" / ілюстрація 24 Канал

Цікаво, що деякі наведені слова можуть позначати й інші дії, як наприклад, "гилити" чи "бамкати" – це і бити, і говорити. Як і слово "гріти" має і пряме значення для заміни слова "бити".

Наведемо 18 слів, якими можемо замінити звичне слово "бити", на прикладі вибору воїнів ЗСУ:

духопелити,

гилити,

лупити,

батожити,

чувпти,

кропити.

сікти,

кулачити,

гамселити,

мотлошити,

гателити,

чухрати,

шкварити,

хвоїти,

стусувати,

лущити,

молотити,

клепати.

Усі слова дуже влучні! Які використовуєте ви, а які чули вперше?

Цікаві синоніми до слова "бити": дивіться відео

І це далеко не повний перелік, бо ще словосполучення типу:

"дати перцю",

"дати маку",

"дати табаку",

"дати бобу",

"дати стусана".

Крім того, не б'ють, а – "лушпарять", "тлумлять, "тузять", "чихвостять", "галапесять".

Звісно, бійок краще уникати, але як же яскраво можна їх назвати!