Якими словами заміняють воїни слово "бити": ви будете здивовані
- Слово "бити" в українській мові має понад 120 синонімів.
- До прикладів синонімів належать: духопелити, гилити, лупити, батожити, та інші.
Українська мова дуже багата на слова-синоніми. До деяких можна підібрати по кілька десятків позначень.
Найбільше синонімів в українській мові до слова "бити". Якими словами його можна замінити, пише 24 Канал, посилаючись на тікток Андрія Шимановського.
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Яке найсинонімічніше слово
В українській мові ледь не до кожного слова можна підібрати синоніми. І найбільше їх у слова "бити". Словники синонімів української мови наводять більше ніж 40. Але виявляється і це не усе – Леся Литвиненко на ресурсі "Всеоосвіта" наводить понад 120 синонімів!
Синоніми до слова "бити" / ілюстрація 24 Канал
Цікаво, що деякі наведені слова можуть позначати й інші дії, як наприклад, "гилити" чи "бамкати" – це і бити, і говорити. Як і слово "гріти" має і пряме значення для заміни слова "бити".
Наведемо 18 слів, якими можемо замінити звичне слово "бити", на прикладі вибору воїнів ЗСУ:
- духопелити,
- гилити,
- лупити,
- батожити,
- чувпти,
- кропити.
- сікти,
- кулачити,
- гамселити,
- мотлошити,
- гателити,
- чухрати,
- шкварити,
- хвоїти,
- стусувати,
- лущити,
- молотити,
- клепати.
Усі слова дуже влучні! Які використовуєте ви, а які чули вперше?
Цікаві синоніми до слова "бити": дивіться відео
І це далеко не повний перелік, бо ще словосполучення типу:
- "дати перцю",
- "дати маку",
- "дати табаку",
- "дати бобу",
- "дати стусана".
Крім того, не б'ють, а – "лушпарять", "тлумлять, "тузять", "чихвостять", "галапесять".
Звісно, бійок краще уникати, але як же яскраво можна їх назвати!