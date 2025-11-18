Укр Рус
Освіта Саморозвиток Час настав: що таке "плетениця", якою ви точно прикрасите свою ялинку цьогоріч
18 листопада, 14:25
2

Час настав: що таке "плетениця", якою ви точно прикрасите свою ялинку цьогоріч

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "гірлянда" має французьке походження і означає декоративний ланцюжок із квітів, листя або вогників.
  • Українські варіанти синонімів до "гірлянди" включають: плетениця, вервечик, плетінка, святлянка, світлограй, загравиця, блищик, ограйниця, вогнизка.

Прикрашання гірляндами оселі чи двору до свята – давня традиція у багатьох народів. Та звідки взялося це слово у нашій мові.

Про походження слова "гірлянда" та українські відповідники до нього розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Дивіться також Точно не "утренник": як правильно назвати ранкове свято 

Чи можна сказати "гірлянда" українською?

Без цієї прикраси уже давно не обходиться жодна урочистість чи свято. І цей декор з низки поєднаних між собою квітів, листя, гілок, стрічок, лампочок називають – гірлянда.

У сучасній українській мові слово "гірлянда" вважається нормативним і вживається в офіційних текстах, словниках і побуті. Це слово зафіксоване у багатьох слов'янських мовах.

Втім воно гість – слово запозичене. А походження у слова французьке – guirlande, що означає декоративний ланцюжок із квітів, листя, стрічок або вогників. Ймовірно воно прийшло через німецьке посередництво – Girlánde.

Зверніть увагу! Слово "гірлянда" в українській мові пишеться через літеру "і". Написання через "и" вважається граматичною помилкою.

Слово гірлянда давно прижилося в нашій мові, але чи є в нього питомо український відповідник?  

Ресурс "Словотвір" запропонував своїм користувачам повправлятися у вигадливості та запропонувати свої синоніми до слова "гірлянда". І вийшли цілком логічні, цікаві та милозвучні варіанти, а раптом котрийсь з них з часом ввійде до словників:

  • плетениця,
  • вервечик,
  • плетінка,
  • плетянка,
  • святлянка,
  • світлограй,
  • загравиця,
  • блищик,
  • ограйниця,
  • вогнизка.

"Горох" теж наводить синоніми до гірлянди саме – плетениця, плетеничка та вінок.

І знаєте, ці варіанти лише доводять, що українська мова жива, розвивається, змінюється і не втрачає своєї варіативності, дотепності та милозвучності. Говоріть українською і підшукуйте свій варіант гірлянди, щоб прикрасити оселю.

Тож, коли наступного разу прикрашатимете ялинку чи кімнату до свят, згадайте: гірлянда – це і світляна низка, і вінок, і плетеничка, що створює настрій! А як ви називаєте гірлянду вдома?