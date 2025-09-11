Якого роду слово "худі": чи знаєте ви, як взагалі визначається рід у таких словах
- В українській мові є незмінювані іменники, які не змінюють свою форму та не мають закінчень, як, наприклад, метро, таксі, худі.
- Рід таких іменників визначається контекстом, наприклад, через супутні слова: вродлива мадам, соковите манго, велике Токіо.
Пам'ятаєте, що в українській мові існують незмінювані іменники. Хоч слова і не міняються, але вони мають свій рід, а як його визначити розповідаємо далі.
Як правильно визначати рід незмінюваних іменників, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог філологині @repetytorka.anna.
Що таке незмінювані іменники?
В українській мові є такі слова, які не змінюють свою форму під час відмінювання та не мають закінчень. Їх називають – незмінювані іменники.
До них належать:
- іншомовні слова з кінцевим голосним – метро, таксі, кіно, журі, табу, худі, кімоно;
- окремі власні назви, наприклад, географічні – Токіо, Чилі, Баку, Міссурі;
- жіночі прізвища на приголосний або -о – Коваль, Шевченко, Кух.
- абревіатури – ВНЗ, ГЕС, НАТО.
Такі слова не змінюються, попри те, що слово-сусід цього потребує, до прикладу слова "поні" та "м'яч": гратися з поні і гратися з м'ячем.
Хоч ці слова і не змінюються, але вони мають рід. І це може викликати певні складнощі, як його визначити, бо саме таке завдання є на НМТ.
Для незмінюваних іменників – категорія роду зберігається і визначається за контекстом або за загальною назвою. Але головне правило, яким варто керуватися – це істота чи не істота.
- Чоловічий рід: Якщо незмінюваний іменник це назви тварин – кенгуру, шимпанзе, поні, какаду та назви неістот, що позначають чоловічий рід чи професію – торнадо, маестро.
Врахуйте! Маємо і винятки з цього правила: цеце – муха, жіночий рід та івасі – риба, жіночий рід.
- Жіночий рід: Зрозумілі етикетні означення жінок – пані, леді, мадам, фрау.
- Середній рід: Назви неістот, що закінчуються на голосний звук – кіно, метро, шосе, кашне, кашпо, манго.
Як визначити рід незмінюваних слів: дивіться відео
Зауважте! Іменники пальто, ситро відмінюються: ключі в пальті, закутатися в тепле пальто.
На це правило слід звертати увагу, коли виконуєте завдання – яке закінчення буде мати супутнє слово:
- мадам – вродлива,
- манго – соковите,
- кенгуру – сильний,
- Токіо – велике.
Спробуйте визначити самостійно, як ви засвоїли це правило:
Тривал.. турне, дорог.. манто, солодк.. драже, красив.. кашне, вродлив.. фрау, сонячн.. Баку, смачн.. івасі, кумедн.. какаду, затишн.. кафе.
Мова – це завжди цікаво, а іноді й – несподівано! Як-от чому не варто вживати повторюваності у своєму мовленні. Говоріть українською!