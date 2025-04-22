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22 квітня, 18:26
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Що таке "кудла": загадкове слово, яке ми досі використовуємо, але по-іншому

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "кудла" в українській мові має кілька значень.
  • Слово використовується в літературі, має зневажливий або насмішливий відтінок і його слід використовувати обережно.

Серед українців все популярнішими стають народні пісні – їх мотиви слухають в автентичному варіанті та роблять ремікси. А з піснями повертають і забуті слова.

Чи є хтось, хто ще не чув хіт "Чоловік Герасим". А помітили, що там є слова, яких зараз немає в широкому вжитку, зокрема "кудла". Про значення слова розповідає 24 Канал.

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Що таке "кудла"

Трендом, що розриває тікток, стала народна пісня "Чоловік Герасим". Нею озвучують жарти, поширюють в оригіналі, та створюють ремікси під піаніно, цимбали, скрипку, гітару та інші музичні інструменти.

Сама пісня була записана ще у 2018 році. Виконує її народний хор села Козацьке Чернігівської області. Однак народна пісня отримала поширення, популярність та обробку лише сьогодні.

Що таке "кудла": дивіться відео

Жартівлива пісня з підтекстом, має чимало слів, які сьогодні майже не використовують. Серед них і –  "кудла".

Слово "кудла" належить до розмовної лексики української мови і має кілька значень. Воно може позначати:

  • Кучеряве, довге волосся.

  • Кудлату голову або жінку з кудлатою головою.

  • Кудлату собаку.

  • Неохайне волосся або зарослу голову.

Іншими версіями цього слова є – кучма, патли / патлатий чи навіть кучерявийкучерявка.

Тому речення "Чоловік Герасим, а я твоя кудла" можна позначити – "я твоя жінка" чи "я твоя кучерявка".

Можливо, воно походить від слова "куделя", яким позначають вовну, лляне волокно або нитку. 

В українській мові є прізвище, яке пов'язане з цим словом –  Кудла, Кудлай, Кудлач, Кудлатий, Куделя. Певно, раніше це були назвиська, які дали з огляду на зовнішній вигляд.

У Польщі слово "kudła" означає собаку породи пудель.

Цю собаку можна назвати "кудла" / Freepik

Як слово використовується в літературі

Це слово часто використовується в художній літературі, переважно в усному мовленні або прямій мові персонажів.  Ось декілька прикладів:

  • "А це що за кудла з тобою?" — кинув він зневажливий погляд на пса" (Андрій Химко).

  • "Кудли паршивої необліненої шерсті мокріські від поту"  (Марко Черемшина).

  • "Пси присікалися до нього, торгуючись за кудлі" (Андрій Чайковський).

  • "А ти глянь на себе: на голові кудла, як у барану, під волоссям ріжки стирчати, а ноги?"  (Іван Карпенко-Карий).

  • "Безбородько не так прислухається до лісника, як до шарудіння у ванькірі, а роздягнувшись, мало не вліз у дзеркало, поправляючи свої кудлі".  (Михайло Стельмах).

Слово "кудла" має зневажливий або насмішливий відтінок, тому його слід використовувати обережно, щоб не образити співрозмовника. 

Це не єдине цікаве, але призабуте слово в українській мові, яке має кілька значень, які вас здивують. Серед таких слів і "вирій", яке має значно глибший зміст.