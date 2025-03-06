Позбудьтесь росіянізму "цепочка": український відповідник значно гарніший

Росіянізмів найважче позбутися на побутовому рівні. Зокрема це стосується дрібничок і прикрас.

Багато українців, які відмовилися від російської мови, губляться на словах, що позначають дрібнички. Серед них – прикраси та аксесуари. У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!" 24 Канал розповідає, як буде українською "цепочка".

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Як українською перекласти "цепочка"

Словом "цепочка", найчастіше, українці позначають шийну прикрасу чи частину оздоблення одягу, чи аксесуару.

Однак в українській мові ця річ має іншу назву – ланцюжок. Це зменшувальна форма від слова ланцюг.

Слово має німецьке походження lanne ("ланка") + zug ("низка", "ряд"). І ним позначають ряд металевих кілець, з'єднаних один з одним. Таке з'єднання-плетіння ланцюжка може бути дуже вишуканим та різноманітним.

А тому запам'ятайте, що прикрасу та її деталі позначаються українською:

не цепочка – а ланцюжок ,

, не звєно – а кільце чи ланка,

не подвєска – а підвіска,

не замочєк – а застібка,

Однак слово може вживатися і в переносному значенні, як послідовність – ланцюжок подій, чи ряд – ланцюжок гір, ланцюжок вагонів.

На шиї носять ланцюжок / Freepik

Словом ланцюг позначають масивніший виріб, який використовують, часто, як огорожу, чи кріплення. А ще на ланцюг саджали собаку.

Навіть існує вислів – "як (ніби) з ланцюга зірвався", – що означає розізлитися, сваритися і навіть лізти у бійку.

Ну і звісно слово ланцюг має діалектичні назви – ланець, цуг, ланц, ретяг, ретязь, ретіж, ціп'я, цепа.

Нехай жодні ланцюги вас не обтяжують, окрім вишуканих прикрас!